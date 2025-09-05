Pfarrer Theurl zieht ins Schwazer Altersheim: „Silberhoamat“ wird sein neuer Seelsorge-Raum

Seit 55 Jahren wirkt Priester Rudolf Theurl in Schwaz. Am 14. September feiert er den letzten Gottesdienst in der von ihm gegründeten Pfarre St. Barbara. Warum er nun doch nicht ins Wohn- und Pflegeheim St. Vinzenz in Innsbruck zieht und was er der Stadtgemeinde Schwaz schenkt, erzählt er im TT-Gespräch.