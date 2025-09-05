Am 8. September
Der Heiland, der heimlich eingemauert wurde: Skandal um Egger-Lienz-Kapelle jährt sich zum 100. Mal
Die Kriegergedächtniskapelle in Lienz wurde von Albin Egger-Lienz gestaltet. Seine Darstellung des „Auferstandenen“ über der Eingangstür führte vor 100 Jahren zu einem Skandal.
Am 8. September 1925 wurde die Kriegergedächtniskapelle mit Werken von Albin Egger-Lienz eingeweiht. Warum sich alle Welt darüber empörte und wie das Christus-Fresko an die Wand kam, schildert Kurator Erich Mair in einer Ausstellung, die exakt 100 Jahre später eröffnet wird.