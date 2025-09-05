600 freiwilige Mitarbeiter
Dolomitenmann fordert auf und abseits der Strecke: „Uns gibt es auf der Welt nur einmal“
Seit 2023 ist der Dolomitenmann auch für Damen-Teams geöffnet. Für Initiator Werner Grissmann sind alle Teilnehmer „die Härtesten unter der Sonne“.
© Red Bull Content Pool/Philipp Carl Riedl
Der Dolomitenmann feiert morgen in Lienz (Start 10 Uhr) sich und den Extremsport. Warum die inoffizielle WM der Szene nirgendwo anders stattfinden könnte und was den Organisationschef so ungemein ärgert.