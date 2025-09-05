Imst muss in der Reichenau auf Nationalspieler verzichten, WSG will Leader stürzen

Schon der Freitag verspricht im Fußball-Unterhaus Hochspannung: Die Westligisten Reichenau und Imst wollen nach verpatztem Auftakt neu Fahrt aufnehmen und St. Johann bestreitet im Schlager der tt.com Regionalliga Tirol gegen die WSG Juniors das erste Spiel ohne Ex-Trainer Herbert Ramsbacher.