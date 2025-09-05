Topspiele im Unterhaus

Imst muss in der Reichenau auf Nationalspieler verzichten, WSG will Leader stürzen

Sefik Abali (weiß) empfängt am Freitag mit der Reichenau im Westliga-Derby die Gäste aus Imst (Samuel Krismer).
© kristen-images.com / Michael Kristen
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Schon der Freitag verspricht im Fußball-Unterhaus Hochspannung: Die Westligisten Reichenau und Imst wollen nach verpatztem Auftakt neu Fahrt aufnehmen und St. Johann bestreitet im Schlager der tt.com Regionalliga Tirol gegen die WSG Juniors das erste Spiel ohne Ex-Trainer Herbert Ramsbacher.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671