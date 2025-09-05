Kind fiel in Wiener U-Bahn-Station auf Gleis: In Fluchtnische gerettet

Das elfjährige Mädchen brachte sich vor dem einfahrenden Zug in einer Fluchtnische unter der Bahnsteigkante in Sicherheit.

Wien – Eine Elfjährige ist am Freitag kurz vor 8 Uhr in der Wiener U3-Station Kardinal-Nagl-Platz auf die Gleise gefallen und hat sich vor einem einfahrenden Zug in die Fluchtnische unter der Bahnsteigkante gerettet. Sie blieb laut Berufsrettung bis auf Abschürfungen vom Sturz unverletzt. Das Mädchen war vor dem Unfall auf dem Bahnsteig in sein Handy vertieft und stürzte deshalb auf das Gleis, „kurz bevor eine U-Bahn in die Station eingefahren ist“, berichteten die Wiener Linien.

Aufmerksame Fahrgäste reagierten sofort und betätigten den Zugnotstopp. Auch der U-Bahn-Fahrer leitete umgehend eine Notbremsung ein. Durch die geistesgegenwärtige Flucht in die für solche Unglücke vorgesehene Rettungsnische kam es zu keiner Zugberührung, erläuterten die Wiener Linien.

Nach der Sicherung des Zuges und der Abschaltung des Stroms wurde das Mädchen aus der Fluchtnische herausgeholt, erläuterte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Das Kind wurde etwa zehn Meter nach der Zugspitze aufgefunden und sicher auf den Bahnsteig gebracht. Die Wiener Berufsrettung lieferte es vorsorglich in ein Spital ein.

Wichtiges Wissen für Ernstfall

Die Wiener Linien appellierten „eindringlich an alle Fahrgäste: Bitte seien Sie am Bahnsteig aufmerksam und lassen Sie sich nicht durch Handys oder andere Ablenkungen gefährden. Zögern Sie im Ernstfall nicht, den Zugnotstopp zu betätigen – im Zweifelsfall ist es ein Notfall!“