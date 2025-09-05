Tennnis-Legende Björn Borg an Prostatakrebs erkrankt

Stockholm – Der frühere Tennis-Star Björn Borg hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei ihm sei ein „extrem aggressiver“ Prostatakrebs diagnostiziert worden, schrieb der 69-jährige Schwede in seinem demnächst erscheinenden Buch „Heartbeats“. Der Nachrichtenagentur AP sagte er, dass es ihm seit der Operation im vergangenen Jahr wieder besser gehe. Seine letzten Tests im August seien unauffällig gewesen. Im September 2023 hatten Ärzte Unregelmäßigkeiten bei ihm entdeckt.

„Im Moment habe ich nichts. Aber der ganze Prozess ist keine angenehme Sache“, sagte der frühere Weltklassespieler. „Die Sache ist, dass man nichts spürt – man fühlt sich gut, und dann ist es einfach passiert.“ Über die Erkrankung heißt es nach AP-Angaben in Borgs Buch: „Jetzt habe ich einen neuen Gegner: den Krebs – einen, den ich nicht kontrollieren kann. Aber ich werde ihn besiegen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale. Und die laufen normalerweise ziemlich gut, oder?“

