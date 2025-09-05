- Überblick
Superstar arbeitet am Comeback
277 Tage nach seinem Kreuzbandriss: Hirscher mit ersten Schwüngen auf Schnee
In einer Skihalle in Holland kehrte Hirscher auf die Piste zurück.
© Benjamin Höll/Red Bull Content Pool
