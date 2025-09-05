TT-Tourentipp

Wanderung durch die Kundler Klamm: Ein Weg mit Geschichte

Hinein in die Kundler Klamm, durch die die Wildschönauer Ache fließt.
© Irene Rapp
Irene Rapp

Von Irene Rapp

Die Wanderung durch die Kundler Klamm bietet Naturerlebnis sowie interessante Fakten. Großes Plus: Der Weg ist barrierefrei.

