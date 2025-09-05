59-Jähriger bei Schusswechsel mit Polizei schwer verletzt

Ein Nachbarschaftsstreit in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) hat Donnerstagabend den Einsatz der Cobra gefordert. Ein 59-Jähriger schoss offenbar mit einer Kleinkaliberpistole in Richtung des Nachbarn sowie eines vorbeifahrenden Mopedfahrers, wie die Staatsanwaltschaft Linz mitteilte.