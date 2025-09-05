Streit eskalierte
59-Jähriger bei Schusswechsel mit Polizei schwer verletzt
Ein Nachbarschaftsstreit in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) hat Donnerstagabend den Einsatz der Cobra gefordert. Ein 59-Jähriger schoss offenbar mit einer Kleinkaliberpistole in Richtung des Nachbarn sowie eines vorbeifahrenden Mopedfahrers, wie die Staatsanwaltschaft Linz mitteilte.
Als die alarmierte Cobra den Beschuldigten daheim antraf, kam es zum Schusswechsel. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen. (APA)