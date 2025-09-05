Versuchte Home Invasion: Schusswechsel mit Polizei, ein Täter flüchtig

In Amstetten kam es am Freitag zu einem Schusswechsel. Ein Paketzusteller hatte drei maskierte Männer in einem Einfamilienhaus gesehen.

Amstetten - Nach einer versuchten Home Invasion am Freitag in Amstetten haben sich Kriminelle einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, einem Komplizen gelang die Flucht. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl zur APA. Nach dem Flüchtigen wurde gefahndet, am Vormittag standen dabei u.a. Diensthunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Ein Zusteller hatte gegen 7 Uhr ein Paket zu einem Einfamilienhaus gebracht und gesehen, dass drei vermutlich maskierte Personen flüchteten. Er verständigte die Polizei. Im Zuge einer Fahndung dürften die Kriminellen zuerst auf die Uniformierten geschossen haben, die daraufhin das Feuer erwiderten.

Großfahndung mit Hubschrauber und Diensthunden

Zwei Verdächtige wurden festgenommen, einer konnte sich aus dem Staub machen. Bei einer Großfahndung nach dem flüchtigen Täter am Vormittag standen neben zahlreichen Polizeistreifen die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), die Bereitschaftseinheit, Diensthunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Intensivfahndung war zu Mittag beendet.