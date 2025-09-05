Auszeichnung: 150 Jahre Tradition und Qualität in St. Johann

Die Wirtschaftskammer Kitzbühel hat August Golser, dem langjährigen Inhaber von Golser Schuhe in St. Johann, ein Großes Ehrendiplom verliehen. Die Auszeichnung würdigt das 50-jährige Engagement des Unternehmers für die regionale Wirtschaft.

St. Johann in Tirol – Golser Schuhe in St. Johann wurde bereits 1872 von Anton Golser gegründet. Seit 1975 führt August Golser das Unternehmen in vierter Generation. 2016 trat seine Tochter Isabel in die Geschäftsführung ein und leitet nun gemeinsam mit ihren Eltern Irmi und Gust das Traditionsunternehmen in fünfter Generation.

Bei der Übergabe des Ehrendiploms würdigten Gremialobmann-Stellvertreter Klaus Lackner und WK-Bezirksobmann Hermann Huber die langjährige Bedeutung des Unternehmens für die Region. Hermann Huber betonte: „Dass Golser Schuhe seit über 150 Jahren Bestandteil des regionalen Wirtschaftslebens ist, zeigt, wie viel Engagement, Qualität und Verlässlichkeit in diesem Familienunternehmen stecken. Generation für Generation wird hier mit Leidenschaft gearbeitet – ein Beispiel für gelebte unternehmerische Tradition in unserer Region.“