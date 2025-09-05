Video geht viral

Basejumper übersteht Horror-Crash an Felswand in Brasilien

Horrorsekunden für einen brasilianischen Basejumper in Castelo: Nach dem Absprung verhedderte sich sein Fallschirm – der Sportler schrammte an der Felswand entlang.

