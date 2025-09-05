Südtiroler Ex-Formel-1-Teamchef Steiner kauft KTM Tech3 in MotoGP

Bormes-les-Mimosas – Ein Konsortium um den ehemaligen Formel-1-Teamchef Günther Steiner (60) übernimmt das Red Bull-KTM-Tech3-Team in der MotoGP und der Moto3. Das gab das Team am Freitag bekannt. Finanziell gestützt wird die Übernahme von IKON Capital, einer im Sport-, Medien- und Unterhaltungsbereich tätigen Investmentplattform. Der Südtiroler Steiner, von 2016 bis 2023 Chef des Formel-1-Teams Haas, wird ab 2026 in die CEO-Rolle schlüpfen, Richard Coleman Teamchef sein.

Tech3, das in der MotoGP derzeit mit den Fahrern Enea Bastianini und Maverick Vinales startet, hatte sich angesichts der finanziellen Schwierigkeiten des Motorrad-Herstellers aus Mattighofen um Alternativen umgesehen und nun gefunden. "Das ist eine fantastische Chance", betonte Steiner. "Tech3 ist ein großartiges Team mit enormem Potenzial."