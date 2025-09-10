Diebstahl von Zuggerät für Rollstuhl in Uderns offenbar Missverständnis

Der Diebstahl eines Zuggerätes für Rollstühle vergangene Woche in Uderns war offenbar doch keiner. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, handelte es sich um ein Missverständnis. Ein 51-jähriger und ein 49-jähriger Ungar meldeten sich in der Zwischenzeit bei der Polizei und brachten das Gerät mit. Die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange.