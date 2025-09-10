Zwei Männer meldeten sich
Diebstahl von Zuggerät für Rollstuhl in Uderns offenbar Missverständnis
Der Diebstahl eines Zuggerätes für Rollstühle vergangene Woche in Uderns war offenbar doch keiner. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, handelte es sich um ein Missverständnis. Ein 51-jähriger und ein 49-jähriger Ungar meldeten sich in der Zwischenzeit bei der Polizei und brachten das Gerät mit. Die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange.
Zuvor war davon ausgegangen worden, dass zwei Unbekannte vergangenen Freitag das behindertengerechte, elektrische Zuggerät für Rollstühle, das abgesperrt vor einem Mehrparteienhaus stand, entwendet hatten. Eine Anwohnerin sah demnach zwei Männer, die einen mit einer Plane bedeckten Gegenstand in ihr Fahrzeug luden und davonfuhren. (TT.com)