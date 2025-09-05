Zwei Verdächtige beobachtet
Unbekannte stahlen in Uderns Zuggerät für Rollstühle: Polizei bittet um Hinweise
Besonders dreister Diebstahl in Uderns: Zwei Unbekannte entwendeten am Freitag in der Früh ein behindertengerechtes, elektrisches Zuggerät für Rollstühle, das abgesperrt vor einem Mehrparteienhaus stand. Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 6 Uhr. Eine Anwohnerin von gegenüber sah zwei verdächtige Männer, die einen mit einer Plane bedeckten Gegenstand in ihr Fahrzeug luden und davonfuhren.
„Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes-Sprinter mit ungarischer Aufschrift auf der Seite“, so die Polizei. Die Ermittler bitten um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ried im Zillertal (Tel.: 059133/7253) zu melden. (TT.com)