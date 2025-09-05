Unbekannte stahlen in Uderns Zuggerät für Rollstühle: Polizei bittet um Hinweise

Besonders dreister Diebstahl in Uderns: Zwei Unbekannte entwendeten am Freitag in der Früh ein behindertengerechtes, elektrisches Zuggerät für Rollstühle, das abgesperrt vor einem Mehrparteienhaus stand. Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 6 Uhr. Eine Anwohnerin von gegenüber sah zwei verdächtige Männer, die einen mit einer Plane bedeckten Gegenstand in ihr Fahrzeug luden und davonfuhren.