Wirtschaftsbund Tirol verstärkt Präsenz in drei Bezirken

Nicole Fürhapter übernimmt als neue Bezirksgeschäftsführerin die Leitung für Landeck, Imst und Reutte. Die erfahrene Managerin will die Interessen der regionalen Unternehmer stärken.

Imst, Landeck, Reutte – Der Tiroler Wirtschaftsbund baut seine Präsenz in den westlichen Bezirken aus. Seit dieser Woche ist Nicole Fürhapter als neue Bezirksgeschäftsführerin für Landeck, Imst und Reutte im Amt. Die gebürtige Innsbruckerin bringt über 14 Jahre Erfahrung im Controlling und Projektmanagement mit.

Fürhapter will die unternehmerischen Themen in den drei Bezirken aufgreifen und die Mitglieder bei der Interessenvertretung unterstützen. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, die Anliegen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer voranzutreiben und die regionale Wirtschaft zu stärken“, erklärt die neue Bezirksgeschäftsführerin.

Barbara Thaler, Landesobfrau des Tiroler Wirtschaftsbundes, zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Mit Nicole Fürhapter konnten wir eine Powerfrau für den Wirtschaftsbund gewinnen. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement ist sie eine Bereicherung für unser Team.“

Die Neubesetzung ermöglicht dem Wirtschaftsbund nun eine stärkere Präsenz vor Ort. Thaler betont: „Wir sind jetzt in den drei Bezirken Landeck, Imst und Reutte personell wieder aufgestellt, um unsere Mitglieder vor Ort zu unterstützen.“