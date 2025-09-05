Nach Regen und Gewitter
Doch noch ein sonniges Ferienfinale? So wird das Wetter am Wochenende in Tirol
Das Wochenende und die neue Woche bringen Sonne, aber auch Regen und Gewitter. Die eine oder andere Wanderung sollte sich dennoch ausgehen, wie bei unserer Leserin Christa Eberl am Schlegeis-Speicher.
© Axel Springer, Leserfoto: Christa Eberl
Auf einen nassen Freitag folgend, lädt das letzte Ferienwochenende noch einmal zu Ausflügen im Freien ein. In der kommenden Woche zieht eine weitere Wetterstörung durch.
Innsbruck – Die Sommerferien in Tirol neigen sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Wie bestellt, liefert das Wetter für die letzten Tage vor Schulbeginn noch einmal spätsommerliches Wetter wie aus dem Bilderbuch.