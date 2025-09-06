Nach Regen und Gewitter am Freitag: So wird das Wetter am Wochenende in Tirol
Auf einen nassen Freitag folgend, bei dem auch in höheren Gebieten der erste Schnee fiel, lädt das letzte Ferienwochenende nun noch einmal zu Ausflügen im Freien ein. Zum Schulbeginn zieht dann aber erst einmal eine weitere Wetterstörung durch das Land.
Innsbruck – Die Sommerferien in Tirol neigen sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Wie bestellt, liefert das Wetter für die letzten Tage vor Schulbeginn noch einmal spätsommerliches Wetter wie aus dem Bilderbuch.
Der Freitag zeigte sich im ganzen Land grau in grau. Teils kräftige Regenschauer gingen in ganz Tirol ab. Und auch der Winter schickte einen ersten Gruß. Der Pitztaler Gletscher postete etwa auf Facebook ein Bild des ersten Neuschnees. Auch auf der Nordkette wurden am Freitag die Spitzen ein wenig angezuckert.