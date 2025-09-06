Nach Regen und Gewitter am Freitag: So wird das Wetter am Wochenende in Tirol

Auf einen nassen Freitag folgend, bei dem auch in höheren Gebieten der erste Schnee fiel, lädt das letzte Ferienwochenende nun noch einmal zu Ausflügen im Freien ein. Zum Schulbeginn zieht dann aber erst einmal eine weitere Wetterstörung durch das Land.

Innsbruck – Die Sommerferien in Tirol neigen sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Wie bestellt, liefert das Wetter für die letzten Tage vor Schulbeginn noch einmal spätsommerliches Wetter wie aus dem Bilderbuch.