Wohltäter getötet und in Koffer gepackt: 20 Jahre Haft

Am Freitag ist am Landesgericht jener 28-Jährige wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, der seinen Wohltäter am 26. Februar 2025 in eine Falle gelockt, erdrosselt und die Leiche „in einer Nacht- und Nebelaktion in einen Koffer gestopft“ und auf der Straße abgestellt hatte, wie der Staatsanwalt eingangs der Verhandlung ausführte. Der Angeklagte hatte überraschenderweise ein umfassendes Geständnis abgelegt. Bis zur Hauptverhandlung hatte er die Tat bestritten.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Während der 28-Jährige auf Rechtsmittel verzichtete, gab der Staatsanwalt vorerst keine Erklärung ab.

📽️ Video | Mordprozess in Wien

Bei der Strafbemessung fielen die „heimtückische Begehungsweise“ und die „niedrigen Beweggründe“ erschwerend ins Gewicht. Der Angeklagte habe „aus reiner Habgier“ gehandelt und die Tat „ganz genau geplant“, sagte der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Dennoch entging der 28-Jährige einer lebenslangen Freiheitsstrafe. „Nur aufgrund des Geständnisses konnte gerade noch mit einer 20-jährigen Freiheitsstrafe das Auslangen gefunden werden“, betonte der Richter.

„Jedes Wort, das der Staatsanwalt in seiner Anklage sagt, ist richtig“, hatte Verteidiger Philipp Wolm eingangs der Verhandlung die nunmehr geständige Verantwortung des Angeklagten avisiert. Das mache seinen Mandanten „nicht sympathischer“, aber er habe „den Mut und den Anstand“, ein Geständnis abzulegen. „Die Tat ist leider so passiert“, stellte Wolm klar.