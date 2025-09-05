Lehrerin verletzt

Festnahme nach Messerangriff in Essen: Tatverdächtiger mit Messer auf Polizei zugerannt

An einem Berufskolleg in der deutschen Stadt Essen wurde eine Lehrerin verletzt. Beim Zugriff der Polizei in einem Park soll der tatverdächtige Schüler ein Messer geführt haben.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.