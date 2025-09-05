- Überblick
Lehrerin verletzt
Festnahme nach Messerangriff in Essen: Tatverdächtiger mit Messer auf Polizei zugerannt
An einem Berufskolleg in der deutschen Stadt Essen wurde eine Lehrerin verletzt. Beim Zugriff der Polizei in einem Park soll der tatverdächtige Schüler ein Messer geführt haben.
