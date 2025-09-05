Schlaf, Magnesium und neue Medikamente: Was wirklich gegen Migräne hilft
Pochen, hämmern, stechen – Migräneattacken können bis zu drei Tage anhalten und die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränken. Doch das muss nicht sein. Migräne ist zwar immer noch nicht heilbar, aber neue Medikamente machen PatientInnen Hoffnung. Sie versprechen, eine zielgerichtete und deutliche bessere Therapie, weiß Gregor Brössner, Leiter der Kopfschmerzambulanz an der Innsbrucker Klinik. Außerdem erklärt der Mediziner, ob tatsächlich der Föhn in Tirol mit den Schmerzattacken zusammenhängt und warum viel mehr Frauen als Männer betroffen sind. Aus unserem Podcast-Archiv:
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was wirklich gegen Migräne hilft
