Zum Weltkopfschmerztag

Schlaf, Magnesium und neue Medikamente: Was wirklich gegen Migräne hilft

Bei Migräne leiden die Betroffenen unter meist einseitigen, starken, pulsierenden Kopfschmerz-Attacken.
Von Vanessa Grill

Pochen, hämmern, stechen – Migräneattacken können bis zu drei Tage anhalten und die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränken. Doch das muss nicht sein. Migräne ist zwar immer noch nicht heilbar, aber neue Medikamente machen PatientInnen Hoffnung. Sie versprechen, eine zielgerichtete und deutliche bessere Therapie, weiß Gregor Brössner, Leiter der Kopfschmerzambulanz an der Innsbrucker Klinik. Außerdem erklärt der Mediziner, ob tatsächlich der Föhn in Tirol mit den Schmerzattacken zusammenhängt und warum viel mehr Frauen als Männer betroffen sind. Aus unserem Podcast-Archiv:

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was wirklich gegen Migräne hilft

Prof. Dr. Gregor Brössner, Leiter der Kopfschmerzambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck, ist selbst von Migräne betroffen.
