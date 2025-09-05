18-Jähriger bei Schlägerei in Fügen durch Tritte und Faustschläge verletzt

Ein 18-jähriger Slowake ist in der Nacht auf Freitag bei einer Rauferei in Fügen verletzt worden. Laut Polizei gerieten der junge, stark betrunkene Mann, eine 20-jährige Serbin und ihr 17-jähriger slowenischer Begleiter gegen 0.15 Uhr aneinander.

Die 20-Jährige und der 17-Jährige attackierten den 18-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten, woraufhin es zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten kam. „Dabei brachen dem Slowaken zwei Zähne ab und er erlitt Schwellungen im Gesicht“, so die Polizei. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.