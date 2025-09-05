Praxistag Demenz in Lienz: Hilfreiche Impulse für den Alltag mit Demenz

Am 20. September 2025 findet in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz ein Praxistag zum Thema „Demenz – den Alltag meistern“ statt. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte.

Lienz – Demenz stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor große Herausforderungen. Oft führt die Erkrankung zu Verunsicherung und Ratlosigkeit im Umgang miteinander. Der Praxistag in Lienz möchte hier Abhilfe schaffen und zeigen: Es gibt Wege, den Alltag mit Demenz zu meistern.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Vermittlung von konkretem, praxisnahem Fachwissen. Ein Eröffnungsvortrag von Stefan Sumerauer lädt dazu ein, das Verhalten von Menschen mit Demenz aus einer neuen Perspektive zu betrachten. In verschiedenen Workshops werden anschließend Themen wie der Krankheitsverlauf, Kommunikation mit Betroffenen und Selbstfürsorge für Angehörige behandelt.

Stefan Sumerauer. © Sumerauer

Neben dem informativen Teil bietet der Praxistag auch Raum für persönlichen Austausch. In den Pausen können sich die Teilnehmer an Infoständen informieren oder individuelle Beratung in Anspruch nehmen. Diese Möglichkeit zur Vernetzung wird von vielen als besonders wertvoll empfunden, wie Rückmeldungen von früheren Teilnehmern zeigen.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Koordinationsstelle Demenz des Landesinstituts für Integrierte Versorgung Tirol und der Selbsthilfe Tirol, Zweigverein Osttirol. Sie richtet sich an alle Interessierten, unabhängig von Vorkenntnissen oder persönlicher Betroffenheit.

Der Praxistag „Demenz – den Alltag meistern“ möchte Verständnis fördern, Wissen vermitteln und praktische Hilfestellungen geben. Ziel ist es, Betroffenen und Angehörigen neue Perspektiven für den Umgang mit der Erkrankung zu eröffnen und sie in ihrem Alltag zu unterstützen. (TT)

Eventinfos: