Prozess in Innsbruck
25-Jähriger vor Gericht: „Habe die Scheibe nur eingeschlagen, um einen Hasen zu retten!“
Ein libyscher Asylwerber hielt über geraume Zeit die Polizei auf Trab. Eine Haftstrafe soll ihn nun erst einmal zur Vernunft bringen.
© EVA MANHART
Seit Monaten beschäftigt ein Asylwerber aus Libyen die Polizei. An einem Bahnhof endete dies mit Tritten und Schlägen gegen die Beamten und einer Verhaftung. Das Landesgericht verordnete nun erst einmal eine Abkühlungsphase. Der 25-Jährige will Österreich den Rücken kehren.