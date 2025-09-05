Alcaraz erreicht mit Sieg über Djokovic US-Open-Endspiel

French-Open-Champion Carlos Alcaraz hat das Topstar-Duell mit Novak Djokovic gewonnen und zum zweiten Mal das Endspiel der US Open erreicht. Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich am Freitag (Ortszeit) im Halbfinale gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger souverän mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 durch.

Damit spielt der Turniersieger von 2022 am Sonntag in New York gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner oder Außenseiter Felix Auger-Aliassime aus Kanada um den Titel. Mit einem Sieg oder bei einem überraschenden Halbfinal-Aus von Sinner würde Alcaraz wieder zur Nummer eins der Tennis-Welt aufsteigen.

"Hier wieder im Finale der US Open zu sein, fühlt sich großartig an. Es war nicht das beste Level des Turniers von mir. Ich habe sehr gut aufgeschlagen, das war heute sehr wichtig. Im Allgemeinen habe ich gutes Tennis gespielt", sagte Alcaraz nach seinem Erfolg in 2:23 Stunden.

Djokovic muss seine Hoffnung auf den 25. Grand-Slam-Titel, mit dem er sich zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court aufschwingen würde, für diese US Open begraben. Dass es immer komplizierter werden wird, das große Ziel zu erreichen, ist auch Djokovic bewusst. "Ich gebe die Grand Slams aber deswegen nicht auf", sagte der viermalige US-Open-Champion. "Ich werde weiter kämpfen, versuchen, die Endspiele zu erreichen und um eine Trophäe zu kämpfen." Er plane für die volle Grand-Slam-Saison 2026.

Zwar bewies er, dass er auch als 38-Jähriger noch zu den Besten der Welt zählt. Bei allen vier der größten Events in dieser Saison stand er im Halbfinale - dann aber war stets Schluss. Alcaraz, seit Wochen in überragender Form, war einfach zu stark. Im gesamten Turnierverlauf ist er ohne Satzverlust. "Leider ging mir die Energie aus nach dem zweiten Satz. Ich hatte genug Energie, um zwei Sätze mitzuhalten. Dann war ich erschöpft, und er hat weitergemacht", räumte Djokovic ein.

Vor knapp 24.000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadium, darunter Prominenz wie Sänger Jon Bon Jovi, erwischte Alcaraz den besseren Start. Mit dem ersten Spielgewinn bei Aufschlag Djokovic legte der Spanier gleich die Basis für den ersten Satzgewinn. Djokovic gewann zwar mit einer Rückhand die Linie entlang einen der spektakulärsten Punkte. Der fünfmalige Grand-Slam-Turniersieger blieb bei seinen Aufschlagspielen gegen den Return-Spezialisten unantastbar.

Allerdings nur in Satz eins. Dann verlor der US-Open-Champion von 2022 kurzzeitig seine Konstanz, streute ungewohnte Fehler ein. Doch von einem verpatzten Start, einem 0:3-Rückstand und "Nole, Nole"-Anfeuerungsrufen ließ sich der Youngster nicht irritieren. Djokovic war dagegen die Anstrengung anzusehen, er pustete immer wieder durch.

"Er ist eigentlich über seinem Limit. Er versucht, irgendwie zu überleben", urteilte Boris Becker, früherer Coach von Djokovic, bei Sporteuropetv. Der Tiebreak ging verdient an die Nummer zwei der Welt. Djokovic, momentan Weltranglisten-Siebter, ließ sich in der Pause im Schulter- und Nackenbereich behandeln. Schon mehrfach hatte der 38-Jährige bei den diesjährigen US Open körperliche Probleme.