Gegen Laterne geprallt: Stark alkoholisierter Lenker sorgte für Unfall in Pfaffenhofen

Am Freitagabend kam ein 37-Jähriger mit seinem Wagen in Pfaffenhofen von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Straßenlaterne. Ein durchgeführter Alko-Test fiel positiv aus.

Pfaffenhofen – Freitagabend kam es in Pfaffenhofen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei Samstagfrüh berichtet, war ein 37-jähriger Österreicher um 19.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Völser Straße (L11) im Gemeindegebiet von Pfaffenhofen in Richtung Kreisverkehr Telfs/Pfaffenhofen unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Auto fuhr über das Gelände und stieß gegen eine Laterne, wodurch es nach rechts geschleudert wurde und auf einem Erdhügel stehen blieb. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. Ein beim Mann durchgeführter Alkotest wies laut Beamten eine „hohe“ Alkoholisierung auf. Ihm wurde der Führerschein vor Ort noch abgenommen.