Angriff vor Innsbrucker Lokal: 40-Jähriger durch Kopfstoß verletzt

Innsbruck – Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Samstag in Innsbruck gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat ein 37-Jähriger gegen 23 Uhr einen 40-Jährigen vor einem Lokal in Innsbruck durch eine Kopfnuss verletzt. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Der Grad der Verletzungen sowie das Motiv der Tat sind derzeit noch unbekannt. (TT.com)