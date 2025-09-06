Kommentar

Jeder soll willkommen sein

Brigitte Warenski

Österreich ist die Kinderfreundlichkeit abhandengekommen. Wir müssen wieder lernen, dass die Kleinen nicht Störfaktor, sondern Teil unserer Gesellschaft sind. Sie vom Leben auszusperren, kann nicht die Lösung sein.