Kommentar
Jeder soll willkommen sein
Kommentarvon Brigitte Warenski
Österreich ist die Kinderfreundlichkeit abhandengekommen. Wir müssen wieder lernen, dass die Kleinen nicht Störfaktor, sondern Teil unserer Gesellschaft sind. Sie vom Leben auszusperren, kann nicht die Lösung sein.
