Beim Wanitschek-Abschied ließen sich Schwazer Handballer Butter vom Brot nehmen

Bitter! Der frischgebackene Supercupsieger Schwaz Handball Tirol führte am Freitagabend beim Auftakt der HLA-Meisterliga zuhause gegen Linz mit 17:14 – und ließ sich die Butter in Halbzeit zwei noch vom Brot nehmen. Die Stahlstädter mit Top-Torschütze Pavle Petrovic (12 Treffer) jubelten in der Osthalle über einen 29:28-Auswärtssieg. Den Erfolg der Gäste hielt ausgerechnet der langjährige Schwaz-Torhüter Aliaksei Kishou mit einer überragenden Leistung.

„Das Spiel hatte schon ein sehr hohes Niveau für die erste Runde. Linz hat uns das aufgezeigt, dass das so knapp nicht reicht, um zu gewinnen. Da müssen wir weiterarbeiten“, bilanzierte Schwaz-Trainer Christoph Jauernik. Im Schwazer Tor gab auch Tobias Alber eine weitere Talentprobe ab, die meisten Treffer erzielten Petar Medic, Filip Peric und Lukas Prader mit jeweils fünf Toren.

Der Saisonauftakt stand auch im Zeichen des Abschieds von Vereinslegende und Ex-Kapitän Alexander Wanitschek, der im Anschluss vor den 600 Fans in der Schwazer Osthalle geehrt wurde. Unter anderem mit einem emotionalen und amüsanten Video mit allerlei Grußbotschaften von Weggefährten. Die Handball-Pension hat der 35-Jährige längst angetreten.

Medalp gewann Tiroler Zweitliga-Derby

Beim Startschuss der zweitklassigen HLA-Challenge war eine Überraschung ausgeblieben. Der Favorit medalp Handball Tirol setzte sich im Derby beim Schwazer Future-Team mit 34:22 (18:8) durch. Überragender Mann auf dem Parkett war auf Seiten der Gäste Luca Lechleitner mit neun Treffern. Ivo Busada traf im Vorspiel des Erstliga-Schlagers sechs Mal ins Schwarze.