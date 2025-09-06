Krisen in Familien
Kinder- und Jugendhilfe wehrt sich nach Kritik an Kindesabnahmen: „Willkür gibt es nicht“
Im Falle von „Gefahr im Verzug“ können Kinder den Eltern – auch gegen deren Willen – abgenommen werden. In jüngster Zeit gab es Kritik von einigen Betroffenen über die Herangehensweise. „Kindesabnahmen sind nicht intransparent und undurchsichtig“, heißt es seitens der Kinder- und Jugendhilfe.
© iStock
Nach Kritik wegen strittiger Kindesabnahmen nimmt Tirols Kinder- und Jugendhilfe Stellung zu ihrer Arbeit und Vorgehensweise bei möglicher Kindesgefährdung. Ein Gespräch zu Überlastung und Krisen in Familien.