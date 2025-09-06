Kurioser Unfall in Pfunds: 20-Jährige Autolenkerin kollidierte mit Yak

Am Mittwochabend kam es auf der Reschenstraße in Pfunds zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall, als ein Autofahrerin mit einem freilaufenden Yak zusammenstieß. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Pfunds – Am späten Abend des 3. Septembers ereignete sich in Pfunds ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, war kurz vor 23 Uhr eine 20-jährige Österreicherin mit ihrem Wagen auf der Reschenstraße in Richtung Landeck unterwegs, als sie auf Höhe des Kilometer 20,7 plötzlich mit einem Yak kollidierte, das sich auf der Fahrbahn befand. Bei dem Zusammenstoß mit dem Rind erlitt die 17-jährige Beifahrerin des Wagens Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei dürfte das Yak wohl zu einem Zirkus gehören, der derzeit in der Gegend gastiert. Laut Beamten wurde das Yak sowie ein Kamel wohl von unbekannten Tätern freigelassen und fand so seinen Weg auf die Straße.