Anspruchsvoller Einsatz: Vater und Tochter im Karwendelgebirge gerettet

Eine dreitägige Wanderung am Karwendelhöhensteig endete für ein deutsches Vater-Tochter-Duo am Freitag mit einem Rettungseinsatz. Schlechte Wetterbedingungen führte zu einem anspruchsvollen Einsatz für Bergrettung und Alpinpolizei.

Absam – Zwei deutsche Staatsangehörige, ein 72-jähriger Vater und seine 32-jährige Tochter, begaben sich am Donnerstag dieser Woche auf eine dreitägige Wanderung am Karwendelhöhensteig. Ihre Tour begann mit dem Aufstieg von der Möslalm zur Pfeishütte, wo sie die Nacht verbrachten. Am Freitagmorgen startete das Duo dann gegen 9 Uhr von der Pfeishütte aus in Richtung Bettelwurfhütte.

Doch das Wetter spielte nicht mit: Regen und Schneefall machten den Weg rutschig und führten dazu, dass der 72-Jährige mehrfach ausrutschte und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Gegen 13 Uhr trafen drei zufällig vorbeikommende Wanderinnen auf das Duo. Eine der Wanderinnen entschied sich, die beiden in Richtung Bettelwurfhütte zu begleiten.

Mittels Tau geborgen