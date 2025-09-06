Über 20.000 Euro Schaden: 32-jähriger Täter nach Tirol überstellt

Ein 32-jähriger Mann steht im Verdacht, auf Online-Handelsplattformen fiktive Artikel verkauft zu haben. Der Mann wurde von der Polizei in Bad Ischl festgenommen und nach Innsbruck überstellt. Er zeigt sich geständig.

Ein 32-jähriger Österreicher wurde am Dienstagabend von Beamten der Polizeiinspektion Bad Ischl festgenommen, nachdem er auf verschiedenen Online-Handelsplattformen fiktive Artikel inseriert und in mehreren Bundesländern verkauft haben soll. Die angebotenen Waren umfassten laut Ermittlern Reisegutscheine, Eintrittskarten für Veranstaltungen und Goldmünzen. Die Kaufabwicklung erfolgte über mehrere Bankkonten bei unterschiedlichen Kreditinstituten.

Nachdem die Geschädigten den vereinbarten Kaufpreis überwiesen hatten, erhielten sie entweder keine Lieferung oder manipulierte oder gefälschte Waren. Eine großangelegte Fahndung nach dem Mann folgte. Der Aufenthaltsort des Täter war zunächst unbekannt, die Polizei konnte ihn schließlich in Bad Ischl aufspüren und festnehmen. Anschließend wurde er nach Tirol überstellt.