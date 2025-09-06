Kinderfreie Zonen im Trend
Jeden Zweiten stören Kinder in Lokalen, bei Hunden ist man dagegen tolerant
Kinder nicht erwünscht. In Ländern wie in Belgien gibt es auch viele Restaurants, vor allem der gehobenen Kategorie, die Erwachsenen vorbehalten sind.
© iStock
In Frankreich gibt es Debatten um ein Verbot von „Adults only“-Hotels, weil Kinder diskriminiert würden. In Österreich werden Erwachsenenhotels nicht infrage gestellt, vielmehr spricht sich in einer Umfrage jeder Zweite dafür aus, dass Kinder sogar aus Lokalen verbannt werden.