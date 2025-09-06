Ferienende in Tirol: Rückreiseverkehr sorgt für erste Überlastungen auf den Straßen

Am Montag geht in sechs österreichischen Bundesländern, darunter Tirol, die Schule wieder los. Auf den Transitrouten war am Samstagvormittag dementsprechend viel los.

Innsbruck – Am Sonntag enden die Ferien in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und in der Steiermark. Der Rückreiseverkehr sorgte deshalb in Tirol bereits am Samstagvormittag für erste kleinere Überlastungen. Betroffen waren wie so oft die „üblichen Verdächtigen“.