Unfallursache unklar
Viehtransporter stürzt in Nauders von Bergweg ab: Fahrer ins Krankenhaus geflogen
Nauders – In Nauders ist am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, ein Viehtransporter abgestürzt. Das Fahrzeug, das Rinder transportierte, kam nach ersten Meldungen von einem Bergweg unweit der Talstation der Bergkastel-Seilbahn ab. Laut Angaben der Polizeiinspektion Landeck waren die Bergungen am frühen Nachmittag noch im Gange.
Der Lenker wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 5“ ins Krankenhaus Zams gebracht. Inwieweit beim Absturz Tiere verletzt wurden, war der Polizei zufolge zunächst noch unklar. (TT)