Viehtransporter stürzt in Nauders von Bergweg ab: Fahrer ins Krankenhaus geflogen

Nauders – In Nauders ist am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, ein Viehtransporter abgestürzt. Das Fahrzeug, das Rinder transportierte, kam nach ersten Meldungen von einem Bergweg unweit der Talstation der Bergkastel-Seilbahn ab. Laut Angaben der Polizeiinspektion Landeck waren die Bergungen am frühen Nachmittag noch im Gange.