Tiroler Titelverteidigerin Mitterwallner holte Bronze, Zierl Gold bei Juniorinnen

Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat ihren vierten WM-Titel auf der Marathondistanz verpasst, mit Bronze aber wieder eine Medaille geholt. Die Titelverteidigerin musste sich am Samstag in Verbier nach 125 Kilometern und 5.000 Höhenmetern der US-Amerikanerin Kate Courtney und Anna Weinbeer aus der Schweiz geschlagen geben. Auf den Sieg fehlten der zuletzt mit einer Magenverstimmung kämpfenden Tirolerin nach über sieben Stunden Fahrzeit fünf Minuten.

Hermann Pernsteiner wurde im Männer-Rennen mit dem US-Sieger Keegan Swenson mit fünf Minuten Rückstand Fünfter. Mitterwallner hatte 2021, 2023 und im Vorjahr den Marathon-WM-Titel geholt. Nächstes Wochenende tritt sie bei den Titelkämpfen im Wallis in Crans Montana in der Olympia-Disziplin Cross Country an, in der sie noch auf das erste WM-Edelmetall in der Eliteklasse wartet.