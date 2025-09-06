- Überblick
Länderspielpause
Keine Tore im WSG-Testspiel, Neuzugang Kubatta debütierte
Mazou Bambara (grün) und die WSG Tirol trennten sich am Samstag vom FC Bozen mit einem 0:0-Unentschieden.
© WSG Tirol/Hagleitner
