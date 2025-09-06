Kindertheater in Lienz: "Die Augustine" bringt Zirkusmagie auf die Bühne

Das Theater Tabor präsentiert „Die Augustine“, ein Stück über Mut, Träume und die Magie des Zirkus. Die Stadtkultur Lienz lädt Kinder ab 4 Jahren zu diesem Theatererlebnis ein.

Lienz - Das Stück „Die Augustine“, basierend auf einer Geschichte von Ottfried Preußler, entführt die jungen Zuschauer in die bunte Welt des Zirkus. Im Mittelpunkt steht Augustine, die Frau des Clowns August. Während ihr Mann täglich das Publikum zum Lachen bringt, kümmert sie sich um Baby Guggilein und den Haushalt im Wohnwagen. Doch Augustine träumt davon, selbst einmal als Clown in der Manege zu stehen.

© Theater Tabor

Die Chance dazu ergibt sich, als August wegen Zahnschmerzen zum Zahnarzt muss und die Vorstellung zu platzen droht. Augustine fasst all ihren Mut zusammen und wagt den Schritt in die Manege. Was dann passiert, verspricht ein spannendes und unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie zu werden.

„Die Augustine“ ist mehr als nur ein Zirkusstück. Es erzählt von Selbstvertrauen, dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten und dem Mut, Träume zu verwirklichen. Die Geschichte ermutigt Kinder, an sich zu glauben und für ihre Wünsche einzustehen. Das etwa 50-minütige Theaterstück ist speziell für Kinder ab 4 Jahren konzipiert.

Eventinfos: