Verstappen schockte Konkurrenz mit der Pole Position in Monza

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den besten Startplatz für den Großen Preis von Italien in Monza erobert. Der Niederländer absolvierte im Qualifying im Red Bull eine Runde in 1:18,792 Minuten und lag damit vor den favorisierten McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri. "Das ist unglaublich", wunderte sich Verstappen selbst. Hinter den Top drei landeten am Samstag die Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton im Doppelpack.

Die Hoffnungen der Ferrari-Mannschaft, beim Heim-Grand-Prix um den Sieg mitfahren zu können, erhielten damit einen empfindlichen Dämpfer. Vorjahressieger Leclerc war zuvor in allen drei Trainingsläufen Zweiter gewesen. Hamilton schleppte eine Strafe mit nach Italien und muss in der Startaufstellung ohnehin fünf Plätze zurück. Die roten Boliden können ihre Stärken auf Strecken mit längeren Geraden ausspielen - eine solche ist Monza. Das 16. WM-Rennen steigt am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky).

Verstappen freute sich unterdessen über die 45. Pole Position in seiner Karriere. Sein Vorteil gegenüber Norris waren am Ende 77 Tausendstelsekunden. "Ich denke, dass es hier mit dem geringen Abtrieb immer schwierig ist, die Runde perfekt zu fahren. Aber Q3 hat sich gut angefühlt", meinte der Niederländer. "Wir haben einige letzte Änderungen vorgenommen, die es mir ermöglicht haben, etwas mehr zu pushen. Für uns ist das ein großartiger Moment."

Norris muss gegenüber Piastri aufholen