„Das Priesteramt ist kein Auslaufmodell“: Wie ein junger Tiroler seine Berufung erlebte

Vier Ordensmänner wurden am Samstag in Innsbruck zu Priestern geweiht – darunter mit Daniel Weber der erste Tiroler seit sieben Jahren. Im TT-Porträt erzählt er vom langen Weg seiner Berufung, davon, wie seine Familie die Entscheidung aufgenommen hat, vom Leben im Zölibat – und von den vielfältigen Aufgaben, die nun fern der Heimat auf ihn warten.