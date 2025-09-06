Vier neue Priester geweiht

„Das Priesteramt ist kein Auslaufmodell“: Wie ein junger Tiroler seine Berufung erlebte

Ein unvergesslicher Tag: Der junge Tiroler Jesuit Daniel Weber (l.) wurde von Michael F. Kardinal Czerny zum Ordenspriester geweiht.
© Falk/TT
Michael Domanig

Vier Ordensmänner wurden am Samstag in Innsbruck zu Priestern geweiht – darunter mit Daniel Weber der erste Tiroler seit sieben Jahren. Im TT-Porträt erzählt er vom langen Weg seiner Berufung, davon, wie seine Familie die Entscheidung aufgenommen hat, vom Leben im Zölibat – und von den vielfältigen Aufgaben, die nun fern der Heimat auf ihn warten.

