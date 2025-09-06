Gegen Stein geprallt
Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer kam in Kematen von Straße ab
Aus dem Unfallwagen traten Flüssigkeiten aus.
© Liebl
Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat am Samstag einen Unfall in Kematen verursacht. Verletzt wurde dabei niemand, der Wagen des 41-Jährigen allerdings erheblich beschädigt.
Zu dem Unfall kam es gegen 12.30 Uhr auf der Völser Straße (L11). Der Mann dürfte laut Polizei Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt haben. Er geriet auf den Grünstreifen neben der Straße und blieb auf einem Begrenzungsstein hängen.
Aus dem beschädigten Auto traten Flüssigkeiten aus. Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr Kematen mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz. (TT.com)