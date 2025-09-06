Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer kam in Kematen von Straße ab

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat am Samstag einen Unfall in Kematen verursacht. Verletzt wurde dabei niemand, der Wagen des 41-Jährigen allerdings erheblich beschädigt.

Zu dem Unfall kam es gegen 12.30 Uhr auf der Völser Straße (L11). Der Mann dürfte laut Polizei Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt haben. Er geriet auf den Grünstreifen neben der Straße und blieb auf einem Begrenzungsstein hängen.