Rettungskräfte rückten aus: Zwei Frauen bei Unfällen in Tirols Bergen verletzt

Von zwei Alpinunfällen mit Verletzten berichtet am Samstag die Tiroler Polizei. Eine 66-jährige Deutsche war auf einem Klettersteig in Schwendau unterwegs, als sie gegen 13.30 Uhr umknickte und sich verletzte. Die Frau konnte nicht mehr weiter auf- oder absteigen. Nachkommende Kletterer setzten einen Notruf ab, woraufhin die Verletzte per Tau geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen wurde.

Wanderin rutschte in Osttirol aus

Bei einer Wanderung in Prägraten am Großvenediger hat sich am Nachmittag eine 61-jährige Österreicherin verletzt. Die Frau startete laut Polizei in der Früh mit einer zehnköpfigen Gruppe. Die Wanderer stiegen über den „Venediger Höhenweg“ auf die Essener-Rostocker-Hütte und anschließend über das Türmljoch in Richtung Johannishütte.