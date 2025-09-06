Rettungskräfte rückten mehrmals aus: Drei Verletzte bei Unfällen in Tirols Bergen

Von drei Alpinunfällen mit Verletzten berichtet am Samstag die Tiroler Polizei. Eine 66-jährige Deutsche war auf einem Klettersteig in Schwendau unterwegs, als sie gegen 13.30 Uhr umknickte und sich verletzte. Die Frau konnte nicht mehr weiter auf- oder absteigen. Nachkommende Kletterer setzten einen Notruf ab, woraufhin die Verletzte per Tau geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen wurde.

Wanderin rutschte in Osttirol aus

Bei einer Wanderung in Prägraten am Großvenediger hat sich am Nachmittag eine 61-jährige Österreicherin verletzt. Die Frau startete laut Polizei in der Früh mit einer zehnköpfigen Gruppe. Die WandererInnen stiegen über den „Venediger Höhenweg“ auf die Essener-Rostocker-Hütte und anschließend über das Türmljoch in Richtung Johannishütte.

Unmittelbar über der Johannishütte rutschte die 61-Jährige gegen 14.40 Uhr auf nassem Untergrund aus und prallte mit dem Gesicht gegen einen Stein. Sie stieg noch zur Hütte ab und wurde dort von einer Ärztin aus der Gruppe erstversorgt. Schließlich brachte die Bergrettung Prägraten die Verletzte ins Tal. Von dort aus wurde sie ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Schwerverletzter Kletterer am Wilden Kaiser

Rund zwei Stunden später, gegen 16.50 Uhr, verletzte sich ein 39-jähriger Deutscher in Scheffau am Wilden Kaiser schwer. Der Mann war an der Südwand des Sonnecks in der Kletterroute Sonnenpfeiler unterwegs. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.