„Gottes Influencer“ Carlo Acutis soll junge Menschen wieder für die Kirche begeistern

Mit der Heiligsprechung zweier Italiener will die katholische Kirche jungen Menschen neue Glaubensvorbilder geben. Der 2006 verstorbene 15-jährige Carlo Acutis ist ein solches bereits.

Assisi, Rom – Auf dem Corso Giuseppe Mazzini, im Zentrum von Assisi, haben sie mit dem Devotionalienhandel große Erfahrung. Hier werden seit vielen Jahrzehnten Andenken an den Mann verkauft, der den kleinen Ort in Umbrien weltweit bekannt gemacht hat und dort auch begraben liegt: der heilige Franz von Assisi (1181–1226). Das Geschäft mit Holzfiguren, Bildern und Rosenkränzen läuft bestens. Die Souvenirshops reihen sich dicht an dicht.

In jüngster Zeit hat der Gründer des Franziskanerordens allerdings Konkurrenz bekommen: An manchen Tagen verkaufen die Händler jetzt mehr Devotionalien von Carlo Acutis, einem italienischen Teenager, der 2006 an Leukämie starb. Auf den ersten Blick war das ein gewöhnlicher Junge in Jeans, Sneakers und rotem Polohemd – aber nun steht er in den Schaufenstern eben mit Heiligenschein.

Denn am Sonntagsoll Acutis, der nur 15 Jahre alt wurde, von Papst Leo XIV. im Vatikan heiliggesprochen werden. Der Sohn aus einer reichen Mailänder Familie wird damit der erste Heilige aus der Generation der Millennials – der zwischen 1980 und 1999 Geborenen. In Assisi nennen sie den neuen Geldbringer inzwischen den „kleinen Bruder von Franz“. Eigentlich wäre er jetzt gerade mal 34.

Auf dem Petersplatz im Vatikan werden mehr als 100.000 Leute zur Zeremonie erwartet. Sie sollte eigentlich schon am Sonntag nach Ostern vollzogen werden, aber dann starb Papst Franziskus. Jetzt holt sein Nachfolger die Heiligsprechung nach: Der Vatikan legt darauf offensichtlich großen Wert. Die Entscheidung an sich wird dort von niemandem infrage gestellt.

Cyber-Apostel

In den Verlautbarungen des Kirchenstaats liest sich Acutis’ Leben wie gemacht dafür, um jüngere Leute wieder an den Glauben heranzuführen: ein „kleines Computergenie“, ein „Influencer Gottes“, ein „Cyber-Apostel“, ein „Heiliger unserer Zeit“. Die römisch-katholische Kirche, die vor allem in Europa mit einem Schwund an Gläubigen zu kämpfen hat, kann so jemanden gut gebrauchen.

Die Souvenirverkäufer in Assisi verdienen mit Carlo Acutis viel Geld. Das Bild des verstorbenen Jugendlichen ziert so gut wie alles, was sich verkauft. © AFP/Fabi

Acutis wurde 1991 in London geboren, wo sein Vater in der Finanzwelt arbeitete, und auch getauft. Kurz darauf bekam der Vater einen neuen Job in Mailand. In der Nähe von Assisi, mitten in Umbrien, hat die Familie heute noch ein Ferienhaus. Vor allem über sein Kindermädchen, so die Erzählung, fand Carlo früh den Weg zum ­Glauben.

Später kam er auf eine Jesuitenschule, wo er für die Kirche Computerprogramme schrieb, Webseiten entwarf und eine Datenbank mit vermeintlichen Wundern bastelte. Der Mutter erzählte er, dass er sich mit dem Gedanken trage, Priester zu werden. Freunde ermahnte er angeblich, nicht auf Pornoseiten zu gehen. Er selbst soll behauptet haben: „Die einzige Frau in meinem Leben ist die Jungfrau Maria.“

Anfang Oktober 2006 dann die Diagnose: akute Leukämie, die ganz schlimme Art. Kurz darauf fiel er ins Koma. Am 12. Oktober war er tot. Mehrfach wurde der Leichnam umgebettet, von einem Dorffriedhof bis in die Wallfahrtskirche Santa Maria Maggiore nach Assisi. 2024 kamen eine Million Menschen dorthin, auch ­viele ­Schulklassen.

Im Glassarg ausgestellt

Seine sterblichen Überreste liegen nun in einem Sarkophag mit Glasscheibe, durch die man hineinschauen kann. Der tote Junge trägt Jeans und Turnschuhe. In die Hände hat man ihm einen Rosenkranz gelegt. Gesicht und Hände wurden mit Silikon nachmodelliert. Gegenüber steht eine steinerne Bank für Besucher, die länger bleiben wollen. Aber die meisten gehen doch eher schnell vorbei.

Manchen geht die Heiligwerdung inzwischen zu schnell. Zudem gibt es bei Acutis Zweifel, ob er tatsächlich so fromm war. Einer seiner besten Schulfreunde, Federico Oldani, erzählte der Wochenzeitung The Economist, dass er mit Carlo kein einziges Mal über Jesus gesprochen habe. Auch den Satz „Die Eucharistie ist meine Autobahn in den Himmel“, der seinem toten Freund nun überall zugeschrieben wird, hörte Oldani nie.

Was nichts daran ändert, dass viele in Assisi mit dem neuen Heiligen schon gutes Geld verdienen. In den Souvenirgeschäften ist so gut wie alles im Angebot: Jutebeutel, T-Shirts, Medaillons, Anhänger, Rosenkränze, sogar Kühlschrankmagneten. Der Preis für eine Figur in Standardgröße: um die 45 Euro. Auf Bestellung kann man sich Carlo Acutis aber auch in Lebensgröße schnitzen lassen – für 5000 Euro. (dpa)