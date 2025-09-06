Unfall-Serie am Samstag in Arzl im Pitztal: Drei RadlerInnen verletzt

Mehrere, teils schwere Fahrradstürze gab es am Samstag in Arzl im Pitztal, berichtet die Polizei. Kurz nach 13 Uhr verlor ein 65-Jähriger in einer Rechtskurve der Landesstraße L243 die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Die Rettung brachte den Verletzten in die Medalp Sportclinic Imst.

Zwei Stürze an gleicher Stelle

Gegen 15.20 Uhr wurde eine Polizeistreife gerufen, weil es auf dem Radweg nahe des Bahnhofs zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen sei. Wie sich herausstellte, waren zwei Radlerinnen unabhängig voneinander binnen einer Viertelstunde an derselben Stelle gestürzt. Beide verletzten sich dabei.