Erschöpfung und Panikattacken: Zwei Bergsteigerinnen am Großglockner geborgen

Aus einer Notlage mussten am Samstag zwei Wanderinnen in Osttirol befreit werden. Die beiden Frauen im Alter von 47 und 57 Jahren waren in der Früh mit vier befreundeten Bergsteigern vom Lucknerhaus in Kals gestartet, um den Gipfel des Großglockers zu besteigen.

Gegen 17.15 Uhr entschieden sich die Frauen im Bereich der oberen Glocknerscharte, nicht mehr auf den Gipfel zu gehen, weil sie erschöpft waren. Die vier Begleiter setzten ihren Anstieg in Absprache fort. Geplant war, die Bergsteigerinnen beim Abstieg wieder mit in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte zu nehmen.