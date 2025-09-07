Nach massivem Felssturz: Wanderweg ins Zammer Loch gesperrt

Ein Felssturz ist am Samstagabend oberhalb des beliebten Wanderwegs E5 im Zammer Loch abgegangen. Anrainer meldeten gegen 19 Uhr, dass oberhalb des Aussichtspunkts Burschlwand große Fels- und Gesteinsbrocken in die Schutznetze und darüber hinaus gedonnert sind.

Feuerwehr, Polizei und Bergrettung rückten an. Der Gefahrenbereich wurde mit einer Drohne abgeflogen und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Personen dürften nicht zu Schaden gekommen sein.