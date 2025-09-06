Sabalenka verteidigt US-Open-Titel erfolgreich

Aryna Sabalenka hat am Samstag im Frauen-Einzel der mit 90 Millionen Dollar dotierten Tennis-US Open in New York ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die 27-jährige Weltranglisten-Erste aus Belarus besiegte die US-Amerikanerin Amanda Anisimova nach 1:34 Stunden 6:3,7:6(3). Sabalenka freute sich über ihren vierten Grand-Slam-Titel. Nach zwei gegen US-Amerikanerinnen verlorenen Major-Finali 2025 in Melbourne und Paris ging Sabalenka diesmal als Siegerin vom Platz.

Sie kassierte den bisher höchsten Siegerscheck bei einem Grand-Slam-Turnier in Höhe von 5 Millionen Dollar (4,27 Mio. Euro). Anisimova, die ab Montag erstmals auf Platz fünf im WTA-Ranking aufscheint, erhielt die Hälfte. Anisimova hatte zuletzt auch in Wimbledon das Endspiel erreicht, dieses aber gegen Iga Swiatek mit einem für sie blamablen 0:6,0:6 verloren.

Diesmal konnte Anisimova, die mit einer 6:3-Bilanz gegen Sabalenka ins Match gestartet war, ihrer Gegnerin weit mehr Paroli bieten. Satz eins wogte vor fast 24.000 Fans im Arthur Ashe Stadium zunächst hin und her: Sabalenka ging mit einem Break zum 2:0 in Front, doch dann zeigte die 24-jährige Anisimova mit krachenden Schlägen an die Linien, warum sie nun in den Top Five stehen wird. Mit drei Games en suite stellte die in New Jersey geborene Anisimova auf 3:2. Danach zeigte sich Sabalenka aber nervenstärker, nahm Anisimova den Aufschlag zu Null zum 3:3 ab und gab im ersten Satz kein Game mehr ab. Nach 38 Minuten nutzte die Weltranglisten-Erste aus Belarus den ersten Satzball.

Im zweiten Durchgang zog Sabalenka nach einem neuerlichen frühen Break auf 3:1 davon. Doch erneut kämpfte sich Anisimova zurück und nahm der Nummer eins nach 64 Minuten zu Null den Aufschlag zum 3:3 ab. Sabalenka holte sich gleich wieder das Break und stellte danach mit dem 5:3 vermeintlich die Weichen zum Sieg. Als sie zwei Punkte vom Sieg entfernt einen Smash im Rückwärtslaufen verschlug, hatte Anisimova dann ihre Chance und sie nutzte sie zum 5:5-Ausgleich.

Das Stadion tobte und Anisimova gelang es tatsächlich, aus dem 3:5 ein 6:5 zu machen. Das Match ging ins Tiebreak, aber nicht in einen dritten Satz. Einmal mehr war Sabalenka im Tiebreak eine Klasse für sich, sie gewann ihr 19. Tiebreak en suite.